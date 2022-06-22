Нова технологія

Вчені з університету Цукуби в Японії створили спосіб синтезування кон'югованих полімерів у спіралеподібній конфігурації. Використовуючи скручені рідкі кристали як відправну точку, вони отримали полімери, здатні перетворювати лінійно поляризоване світло на поляризоване по колу.

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Як це працює

Ці кон'юговані полімери на основі вуглецю проводять електричний струм і мають колір, який можна змінювати шляхом хімічного легування іншими молекулами. Їхній стан окислення також може швидко перемикатися за допомогою електричної напруги, що впливає на кольоровість. Однак подальший прогрес в області OLED вимагає появи нових матеріалів, що мають нові властивості, такі як циркулярна поляризація.

Вчені представили спосіб створення полімерів спіралеподібної конфігурації на основі протекторного рідкого кристала.

Полімери, які мають одночасно оптичну активність і люмінесцентну функцію можуть випромінювати поляризоване по колу світло. Для цього молекули рідкого кристала спочатку знаходяться у прямій конфігурації. Додавання молекул мономерів змушує рідкі кристали скручуватись у спіраль. Це надає структурі властивість хіральності, орієнтуючи її або за годинниковою або проти годинникової стрілки,

– пояснив професор Хіромаса Гото.

Після подачі електричного струму запускається процес полімеризації мономерів. Шаблон рідкого кристала видаляється, а полімер застигає як спіраль. Порушуючи дзеркальну симетрію, він отримує здатність перетворювати поляризоване світло на коло. Кола в полімері не тільки сприяють електричній провідності, але й допомагають стабілізувати спіралеподібну структуру.

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Випробування отриманого полімеру показали його високу оптичну активність у видимих ​​довжинах хвиль. Подальше застосування цієї технології може призвести до появи дешевших та енергоефективних електронних дисплеїв.