Космічний телескоп "Габбл" оснащений двома бортовими комп'ютерами. Один з них був встановлений на телескоп спочатку і функціонував з моменту запуску апарату у космос в 1990 році. Другий комп'ютер був встановлений у рамках останнього технічного обслуговування космічного телескопа в 2009 році.

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Обидві системи були побудовані в 1980 році. Однак друга з моменту своєї установки на телескоп використовувалася і була вперше запущена тільки під час тестів, що проводилися 23-24 червня 2021 року.

Спроба вирішення неполадок

Фахівці NASA намагалися перенести навантаження з основного комп'ютера телескопа на запасний, але зазнали невдачі. Запасний комп'ютер зіткнувся з тією ж помилкою, що і основний, тому причина поломки бортової системи, швидше за все, ховається в іншому місці, вважають в NASA.

Обидва комп'ютера телескопа складаються з різних апаратних засобів, які відповідають, наприклад, за обробку та збереження робочих команд, координацію роботи і управління науковими інструментами, а також за взаємодію різних компонентів телескопа між собою.

Тести, що проводилися 23-го і 24-го червня, показали, що в різних комбінаціях роботи всі ці елементи стикаються з однією і тією ж помилкою, при якій не виконуються команди для запису і читання з пам'яті комп'ютера.

Пошук причини поломки продовжується

Зараз інженери NASA проводять перевірку іншого обладнання, яке могло б стати можливою причиною збою. Під підозру потрапляє блок Command Unit / Science Data Formatter (CU / SDF) – модуль, який відповідає за форматування і передачу даних, а також регулятор потужності, який забезпечує безперебійну подачу струму на комп'ютерне обладнання телескопа.

У NASA зазначають: якщо напруга виходить за доступні межі, то це може викликати ті проблеми, які зараз спостерігаються з бортовими комп'ютерами. Яким би у результаті не було джерело проблеми, у американського космічного відомства є можливість відключити основний регулятор живлення і модуль CU / SDF та перерозподілити навантаження з них на запасні елементи.

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"Габбл" перейшов у безпечний режим роботи

Телескоп "Габбл" активував безпечний режим або режим глибокого сну після того, як 13 червня його основний бортовий комп'ютер перестав відповідати на команди.

З тих пір експерти NASA шукають джерело проблеми і намагаються повернути телескоп назад в роботу.

Після кількох невдалих спроб перезавантажити комп'ютер 14 червня космічне агентство 16 і 17 червня зробило кілька спроб переключитися на запасні модулі пам'яті телескопа. Однак це не допомогло.

Потім, 22 червня, NASA провело перевірку міжвузлового інтерфейсу Standard Interface (STINT) апарату, а також центрального модуля обробки (Central Processing Module, CPM).

"Габбл" не вперше стикається з проблемами на орбіті. З 1993 по 2009 роки NASA в цілому провело п'ять пілотованих місій з обслуговування телескопа. Старіюча космічна обсерваторія періодично стикається з апаратними та програмними помилками.

Останній раз програмний збій телескопа стався у березні цього року, після встановлення оновленого коду, який повинен був виправити проблему непрацюючого гіроскопа.