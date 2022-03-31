Телескоп Hubble виявив найвіддаленішу зірку із відкритих людством

Попри значний вік, космічний телескоп "Габбл" поставив новий рекорд, зареєструвавши світло від зірки, що з'явилася протягом першого мільярда років з моменту утворення Всесвіту. Це найвіддаленіша зірка з будь-коли виявлених.

Передбачається, що зафіксована зірка стане однією з важливих цілей спостережень для телескопа "Джеймс Вебб" в перший рік його роботи. Останній нещодавно зробив дуже чітке фото та продовжує підганяти дзеркала у фінальному етапі калібрування.

Не пропустіть Мішок місячного пилу, який зібрав Ніл Армстронг понад 50 років тому, продадуть на аукціоні

Цікаві факти про фотографування зорі

По суті це дуже великий "стрибок у минуле" у порівнянні із попереднім рекордом, поставленим Hubble у 2018 році. Виявлена ​​тоді зірка сформувалася в період, коли всесвіту вже було близько 4 мільярди років, 30% від нинішнього віку.

Нова зірка розташована настільки далеко, що світло йшло до Землі 12,9 мільярда років – в деякому сенсі, вчені заглядають у глибоке минуле Всесвіту. Приблизно на такій же відстані раніше реєструвалися й інші об'єкти, але це були цілі зоряні скупчення у складі найстаріших галактик.

Завдяки епізодичному і надзвичайно рідкісному розташуванню зірки Earendel відносно зоряного скупчення, що збільшує яскравість, стародавнє світило може виділятися на фоновому світінні своєї галактики – яскравість збільшена в тисячу або більше разів. Поки не вдалося встановити, чи є Earendel частиною системи подвійної зірки, але відомо, що найпотужніші зірки зазвичай мають як мінімум одного компаньйона меншого розміру.



Галактика Sunrise Arc із зорею Еарендель / Фото NASA/ESA Hubble Space Telescope

Великі надії на "Джеймс Вебб"

Астрономи очікують, що яскравість далекої зорі буде високою протягом кількох років. Вже у 2022 році за Earendel спостерігатиме телескоп "Джеймс Вебб". Його висока чутливість до інфрачервоного світла дозволить більше дізнатися про світил, оскільки розширення Всесвіту викликало такзване "червоне зміщення" колірного спектра світла, що випускається зіркою.