Астрономи в ході аналізу даних космічного телескопа Gaia відшукали двох кандидатів в приливні хвости розсіяного зоряного скупчення Гіади. Вони складаються з декількох сотень зірок, які залишили скупчення в минулому, і сильно розрізняються за формою, що можна пояснити зіткненням зі згустком темної матерії.

Разом з тим, як зоряне скупчення еволюціонує, воно втрачає зірки на своїх кордонах, причому в основному за рахунок динамічної сегрегації мас, а також у ході взаємодій зірок в кратних системах всередині скупчення.

Цікаво NASA розповіло про успіхи телескопа TESS

Втрачені скупченням зірки повільно залишають його схожими орбітами, за рахунок чого можуть утворюватися два приливних хвости, один з яких буде ближчим до центру Чумацького Шляху, а другий далі. Завдяки спостереженням за подібними структурами можна краще зрозуміти процеси фізичної та динамічної еволюції скупчень і роль гравітаційного поля галактики.

Спостереження за зоряними скупченнями

У кульових скупчень, таких як Омега Центавра або Паломар 5, що перебувають в гало нашої галактики, шукати зоряні потоки і приливні хвости зручно за рахунок малої зоряної населеності гало, що не заважає спостереженням. У випадку розсіяних скупчень завдання ускладнюється обмеженістю віку й маси подібних систем, а також їх перебуванням в диску Чумацького Шляху, що заважає спостереженням. Ситуація покращилася з запуском у космос телескопа Gaia, який проводить огляд зірок галактики, визначаючи цілий ряд їх властивостей, у тому числі напрямок руху і місце розташування.

Дослідження скупчення Гіад

Група астрономів на чолі з Терезою Джерабковой з Європейського центру космічних досліджень і технологій опублікувала результати аналізу даних з каталогу EDR3 (Early third Data Release), створеного телескопом Gaia. Предметом інтересу вчених стало розсіяне зоряне скупчення Гіади, що знаходиться на відстані 153 світлових років від Сонця в сузір'ї Тельця. Загальна маса виявлених до теперішнього часу зірок Гіад становить близько 435 мас Сонця і ряд робіт передбачає, що скупчення здатне втрачати зірки і може мати двох припливних хвости довжиною понад 1600 світлових років кожен. У новому дослідженні автори побудували тривимірну комп'ютерну модель еволюції скупчення Гіад у нашій галактиці на основі даних Gaia, що охоплює 600-700 мільйонів років.

Дослідникам вдалося знайти безліч колишніх зірок скупчення Гіад, які входять до складу двох приливних хвостів. Виявилося, що у структурі спостерігається сильна асиметрія – основний хвіст виділяється краще і більш витягнутий, ніж другий, який практично відсутній. Подібну аномалію, на думку вчених, можна пояснити зіткненням скупчення з масивним (близько 107 мас Сонця) галактичним згустком темної матерії. Більш точні висновки і підтвердження відкриття приливних хвостів Гіад можна буде зробити у ході подальших спостережень за накопиченням і його колишніми членами за допомогою Gaia, а також майбутніх наземних оглядів 4MOST і WEAVE.