16 червня 2021 року NASA повідомило, що 13 червня у космічного телескопа Hubble виникла проблема з бортовим комп'ютером. Через це довелося припинити усі астрономічні спостереження. При цьому зазначається, що усі інші наукові прилади на борту космічного апарата перебувають у чудовому стані.

Цікаво 1500 ґаджетів за перші три дні: Huawei Band 6 встановив рекорд в Україні



Телескоп Hubble / Фото NASA

Що відомо про несправність на борту "Габбла"

Аварія сталася в комп'ютері, який відповідає за контроль та координацію наукових приладів 13 червня 2021.

У понеділок, 14 червня, NASA спробувало перезавантажити комп'ютер, проте це не дало ніякого результату.

Судячи зі всього, причиною негараздів космічного телескопа являється деградуючий модуль пам'яті комп'ютера. Спроба перемикнутися на модуль резервної пам'яті теж не принесла результатів.

NASA продовжує боротися за живучість легендарного телескопа Hubble. Наукові прилади будуть залишатися у "безпечному режимі", поки не буде вирішена проблема з комп'ютером.