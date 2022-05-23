Телескоп "Габбл" зазирнув у таємниче "вушко голки" карликової спіральної галактики

NASA опублікувало нове зображення карликової спіральної галактики NGC 247 (Caldwell 62), яку називають "Вушко голки". Ця невелика у порівнянні з Молочним шляхом галактика цікава тим, що в ній є "отвір", який є загадкою для астрономів.

За даними NASA, у цій "порожній" частині галактики мало газу, тому матеріалу для формування зір теж небагато. Там залишилися старі зорі, їх не багато і тому область виглядає пустотною.

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Оскільки формування зір у цій зоні припинилося, у порожнечі розташовані старі, слабкі зорі. Вчені не знають, як сформувалася така дивна структура, але результати досліджень побічно свідчать про гравітаційні взаємодії з іншою галактикою в минулому,

– повідомляє NASA.

"Отвір" – не єдина загадка галактики. За її диском, за космічними мірками розташованим відносно близько до Землі – 11 мільйонів світлових років, можна розглянути дрібніші і віддалені галактики, які астрономи теж хотіли б вивчити. За їхніми словами яскраво-червоні зони свідчать про газопилові скупчення великої щільності, а ближче до краю галактики відбувається активне формування зір. Крім того, на передньому плані є надзвичайно яскрава зоря.



Галактика NGC 247 "Вушко голки" / Фото NASA

Ще ж і надто, у серці галактики розташоване вкрай інтенсивне джерело рентгенівського випромінювання, але поки що невідомо, чим воно генерується. Можливо, це чорні діри невеликої маси, що поглинають величезну кількість газу. Або, середньомасивні чорні діри, причому легші, ніж великі чорні діри у центрах більшості галактик.

Незалежні дослідження галактики з реєстрацією невидимих ​​людському оку відтінків кольору – зокрема, рентгенівського випромінювання за допомогою космічної обсерваторії Чандра (NASA) дозволяють припустити, що рентгенівське випромінювання генерується диском чорної діри середньої маси. Для того, щоб визначити, що відбувається насправді, будуть потрібні додаткові дослідження.

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Нагадаємо, що завдяки телескопу TESS, астрономи змогли виявити поблизу червоного карлика HD 260655 дві скелясті екзопланети, які в 2-3 рази важчі за Землю. Імовірно в майбутньому вони стануть об'єктами для вивчення за допомогою космічного телескопа "Джеймс Вебб".

Дослідники дійшли висновку, що HD 260655 унікальна з погляду порівняльних досліджень скелястих екзопланет. Це третя найближча до Сонця система, що містить М-карлик та кілька планет, що періодично проходять диском зірки.