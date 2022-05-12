Телескоп "Габбл" виявив зірку, яка "вижила" після вибуху наднової

Смерть масивної зорі супроводжується вибухом наднової і яскравим спалахом, який може ненадовго затьмарити цілу галактику. Не дивно, що зоря, яка розташована в безпосередній близькості від наднової SN 2013ge, довго залишалася прихованою від очей. Проте телескоп "Габбл" допоміг розглянути її в ультрафіолетовому діапазоні.

Вчені виявили, що світло від наднової SN 2013ge тьмяніє з 2016 року, але поруч з нею розташовується інше джерело ультрафіолетового випромінювання, що зберігає свою яскравість, а значить, йдеться про подвійну систему, в якій "вижила" одна з зірок.

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Аналізуючи дані з "Габбла", астрономи виявили, що в області наднової відсутній водень, і це було дивно. Перед вченими постало питання, куди він міг подітися до того, як стався вибух. Автори дослідження встановили, що процеси в подвійних системах масивних зірок можуть мати деякі особливості: перед вибухом наднової друга зірка відкачала водень у своєї "сусідки".



Фото подвійної системи та зірки, що "вижила" / Фото Hubble

Тепер вчені будуть відслідковувати подальшу еволюцію зірки, що вижила, яку в залежності від відстані до наднової можуть очікувати два варіанти розвитку подій.

При першому варіанті вона може бути викинута із системи, і це пояснює походження одиночних наднових.

При другому ж вона продовжить обертатися орбітою навколо свого компаньйона, перш ніж злитися з ним, але це, кажуть вчені, займе мільярд років.

У Каліфорнійському університеті в Берклі зазначили, що вивчення життєвого циклу масивних зірок має велике значення, оскільки в їхніх ядрах та наднових утворюються усі важкі елементи.

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