Вчені виявили, що світло від наднової SN 2013ge тьмяніє з 2016 року, але поруч з нею розташовується інше джерело ультрафіолетового випромінювання, що зберігає свою яскравість, а значить, йдеться про подвійну систему, в якій "вижила" одна з зірок.
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Аналізуючи дані з "Габбла", астрономи виявили, що в області наднової відсутній водень, і це було дивно. Перед вченими постало питання, куди він міг подітися до того, як стався вибух. Автори дослідження встановили, що процеси в подвійних системах масивних зірок можуть мати деякі особливості: перед вибухом наднової друга зірка відкачала водень у своєї "сусідки".
Фото подвійної системи та зірки, що "вижила" / Фото Hubble
Тепер вчені будуть відслідковувати подальшу еволюцію зірки, що вижила, яку в залежності від відстані до наднової можуть очікувати два варіанти розвитку подій.
- При першому варіанті вона може бути викинута із системи, і це пояснює походження одиночних наднових.
- При другому ж вона продовжить обертатися орбітою навколо свого компаньйона, перш ніж злитися з ним, але це, кажуть вчені, займе мільярд років.
У Каліфорнійському університеті в Берклі зазначили, що вивчення життєвого циклу масивних зірок має велике значення, оскільки в їхніх ядрах та наднових утворюються усі важкі елементи.
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