Телескоп "Габбл" спостерігає за рідкісним космічним "феєрверком"

Для космічної обсерваторії Hubble не є дивиною спостерігати за далекими та рідкісними подіями. Та від цього фотографії, зроблені легендарним космічним телескопом не стають гіршими. Цього разу об'єктив камери "Габбла" був обернений до далекої галактики NGC 6984.

Галактика NGC 6984 потрапила в поле зору суспільства у 2012 році, коли в ній спалахнула наднова зоря типу Ic. Такі наднові зірки утворюються внаслідок вибуху, який спричинений колапсом ядра. Через вибух зовнішня оболонка з водню розлітається. NGC 6984 виявилася не такою простою, адже вже у 2013 році майже на тому ж місці знову спалахнула наднова типу Ib.

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Фотографія NGC 6984 2021 року та 2013 року з надновою SN 2013ek (виділена квадратом) / Фото ESA, NASA

Детальніше про NGC 6984

Галактика розташована на відстані близько 200 мільйонів світлових років у сузір'ї Індіанця.

Побачити NGC 6984 можна лише у Південній півкулі.

Видима зоряна величина складає 12,6m, тому за об'єктом можна спостерігати у серйозний любительський телескоп.

Дві наднові зірки, які спалахнули з різницею в рік, ймовірно, пов'язані між собою. Вчені так вважають, адже спалах наднових практично в один й той самий час та в одному ж й тому самому місці – це просто космічна рідкість. Цілком ймовірно, що у 2013 році був повторний спалах тієї ж зорі, що спалахнула у 2012 році. Але нові дані вказують, що це все ж були різні зірки, які можуть бути тісно пов'язаними.