Галактика NGC 6984 потрапила в поле зору суспільства у 2012 році, коли в ній спалахнула наднова зоря типу Ic. Такі наднові зірки утворюються внаслідок вибуху, який спричинений колапсом ядра. Через вибух зовнішня оболонка з водню розлітається. NGC 6984 виявилася не такою простою, адже вже у 2013 році майже на тому ж місці знову спалахнула наднова типу Ib.

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Фотографія NGC 6984 2021 року та 2013 року з надновою SN 2013ek (виділена квадратом) / Фото ESA, NASA

Детальніше про NGC 6984

Галактика розташована на відстані близько 200 мільйонів світлових років у сузір'ї Індіанця.

Побачити NGC 6984 можна лише у Південній півкулі.

Видима зоряна величина складає 12,6m, тому за об'єктом можна спостерігати у серйозний любительський телескоп.

Дві наднові зірки, які спалахнули з різницею в рік, ймовірно, пов'язані між собою. Вчені так вважають, адже спалах наднових практично в один й той самий час та в одному ж й тому самому місці – це просто космічна рідкість. Цілком ймовірно, що у 2013 році був повторний спалах тієї ж зорі, що спалахнула у 2012 році. Але нові дані вказують, що це все ж були різні зірки, які можуть бути тісно пов'язаними.