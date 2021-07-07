James Webb Space Telescope (JWST) першочергово планували запустити у 2007 році, а вартість проєкту оцінювали у 500 мільйонів доларів. Та через редизайн та деякі проблеми запуск апарату постійно переносили. Телескоп отримав ім'я на честь Джеймса Едвіна Вебба, який керував NASA у період з 1961 по 1968 роки. Саме в цей час були реалізовані програми "Меркурій", "Джеміні" та "Аполлон". Група активістів намагається добитися перейменування телескопа, адже, за їхніми словами, Джеймс Вебб був гомофобом.

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Космічний телескоп імені Джеймса Вебба: дивитись відео онлайн

Що вимагають активісти

Активісти вимагають, щоб космічний телескоп був перейменований. Як альтернативу вони пропонують дати нове ім'я апарату на честь Гаррієт Табмен, яка була темношкірою борчинею проти рабства та виступала за соціальні реформи. Табмен здійснила близько 13 місій у рабовласницькі штати та врятувала близько 70 людей, які перебували в рабстві. Під час Громадянської війни у США Гаррієт була розвідницею на службі в Армії Союзу.

Хто саме вимагає зміни назви

Документ з вимогою про перейменування телескопу був опублікований 7 травня 2021 року на сервісі Google Docs. Його авторами стали:

Lucianne Walkowicz – астроном з планетарію Адлера. Бакалавр фізики та астрономії Університету Джона Гопкінса. Магістр та доктор астрономії Вашингтонського університету. Позиціонує себе як небінарну особистість.



Lucianne Walkowicz / Фото з твітера

Lucianne Walkowicz / Фото з твітера Brian Nord – американський астрофізик та дослідник машинного навчання з Національної прискорювальної лабораторії імені Енріко Фермі. Бакалавр фізики Університету Джона Гопкінса. Доктор фізики Університету штату Мічиган. Активний учасних протестів BLM.



Brian Nord / Фото Wikipedia

Brian Nord / Фото Wikipedia Sarah Tuttle – асистент професора астрофізики Університету штату Вашингтон. Інструментальний астрофізик. Бакалавр фізики Університету Каліфорнії у Санта-Крусі. Магістр наук та магістр філософії Колумбійського університету. Автор досліджень гендерної упередженості в галузі астрофізики.



Sarah Tuttle / Фото Wikipedia

З часу публікації вимоги під нею підписалися понад 1,2 тисячі осіб. Майже 500 з них – студенти. Окрім них підписи лишили викладачі, пересічні громадяни та активісти.

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Аргументація вимог

У документі відзначається, що перейменування вимагають не просто "професіонали в галузі космічної науки", а й майбутні користувачі JWST. У документі зазначають, що "до того, як стати адміністратором NASA, Вебб працював заступником державного секретаря під час чисток від квір-людей". Автори документа переконані, що Джеймс Вебб брав безпосередню участь у створенні цієї політики.

Також автори заявляють, що чистки мали місце і в NASA під час управління космічним агентством Джеймсом Веббом. Як доказ наводять звільнення у 1963 році Кліффорда Нортона за "підозру у гомосексуалізмі".

Відповідь NASA

Ймовірно, що питання про перейменування телескопа JWST не вплине на дату його запуску, яка призначена на 31 жовтня 2021 року.

Історики NASA проводять огляд історичних записів про Джеймса Вебба та його роль в описаних подіях. Науковий співробітник проєкту JWST Ерік Сміт повідомив, що перевірка затягується, адже багато які архіви з потрібною інформацією закриті через пандемію.

Водночас відзначається, що питання про перейменування космічного телескопа буде прийматися на "найвищому рівні".