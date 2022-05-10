Телескоп Джеймс Вебб зробив нове вражаюче фото сусідніх галактик: його порівняли з іншими фото
Джерело:Washington Post
Космічний телескоп Джеймс Вебб майже готовий до початку наукових спостережень. Найбільший з колись побудованих телескопів NASA напередодні зробив гігантське зображення сусідньої галактики і передав його на Землю.
Телескоп вартістю 10 мільярдів доларів має почати збирати наукові зображення вже у липні 2022 року. Тим часом нове гігантське зображення, яке апарат надіслав дослідникам, набагато детальніше, ніж попередні.
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Астроном Андраш Гаспар поділився у твітері останнім фото Вебба. Фото одного й того ж місця порівняли з кадрами, які сфотографували телескопи WISE та Spitzer.
Крайнє праве зображення – це Вебб, і хоча це ще не остаточний варіант, воно вже набагато чіткіше, ніж його попередники.
Страшна таємниця
Джеймс Вебб демонструє все нові вражаючі можливості і вже практично готовий до повноцінного використання. Залишилося кілька фінальних процедур. Разом з тим NASA не розкриває першу офіційну ціль телескопа досі тримаючи її у таємниці.
Раніше спільнота припускала, що космічне агентство могло вибрати пропозицію, яка включала історичне посилання до першого зображення, зробленого космічним телескопом Габбл. Саме Габбл зазвичай вважається попередником Вебба, а Вебб переймає його естафету. Якщо у NASA вже взялися порівнювати старі зображення тих самих галактик з характеристиками Вебба, припущення спільноти може бути правильним.
Скільки новий телескоп працюватиме на орбіті
У випадку з Джеймсом Веббом спочатку очікувалося, що обсерваторія пропрацює від 5 до 10 років. Тепер у NASA повідомляють, що космічний телескоп має достатньо палива для експлуатації протягом більше десятиліття – якщо не вийде з ладу якийсь із модулів.
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Коротко про телескоп Джеймс Вебб
- Космічний телескоп Джеймс Вебб є спільним проєктом NASA, Європейської космічної агенції та Канадської космічної агенції.
- Телескоп почали будувати ще 25 років тому й витратили на це 10 мільярдів доларів.
- Він має 6,5-метрове дзеркало, яке зараз перебуває в розкладеному стані. Для правильної роботи телескопа необхідно, щоб складові частини дзеркала максимально точно зістикувалися один з одним – остаточне калібрування дзеркал вже завершено.
- Астрономи планують використовувати телескоп, що працює в оптичному та інфрачервоному діапазонах, для вивчення стародавньої історії Всесвіту, пошуку придатних для життя планет та багато іншого.
- Передбачуваний термін експлуатації приладу становить 10 років, але фахівцям вдалося суттєво зекономити паливо при виведенні апарата на орбіту і тепер він зможе працювати набагато довше.