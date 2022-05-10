Телескоп вартістю 10 мільярдів доларів має почати збирати наукові зображення вже у липні 2022 року. Тим часом нове гігантське зображення, яке апарат надіслав дослідникам, набагато детальніше, ніж попередні.

Цікаво "Габбл" vs "Джеймс Вебб": що відрізняє дві космічні обсерваторії

Астроном Андраш Гаспар поділився у твітері останнім фото Вебба. Фото одного й того ж місця порівняли з кадрами, які сфотографували телескопи WISE та Spitzer.

Крайнє праве зображення – це Вебб, і хоча це ще не остаточний варіант, воно вже набагато чіткіше, ніж його попередники.

Страшна таємниця

Джеймс Вебб демонструє все нові вражаючі можливості і вже практично готовий до повноцінного використання. Залишилося кілька фінальних процедур. Разом з тим NASA не розкриває першу офіційну ціль телескопа досі тримаючи її у таємниці.

Раніше спільнота припускала, що космічне агентство могло вибрати пропозицію, яка включала історичне посилання до першого зображення, зробленого космічним телескопом Габбл. Саме Габбл зазвичай вважається попередником Вебба, а Вебб переймає його естафету. Якщо у NASA вже взялися порівнювати старі зображення тих самих галактик з характеристиками Вебба, припущення спільноти може бути правильним.

Скільки новий телескоп працюватиме на орбіті

У випадку з Джеймсом Веббом спочатку очікувалося, що обсерваторія пропрацює від 5 до 10 років. Тепер у NASA повідомляють, що космічний телескоп має достатньо палива для експлуатації протягом більше десятиліття – якщо не вийде з ладу якийсь із модулів.

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