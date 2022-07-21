Галактика, названа GLASS-z13, була утворена через 300 мільйонів років після Великого вибуху. За космічними мірками – мізерний термін і це приблизно на 30 мільйонів років раніше, ніж попередній неофіційний рекордсмен, галактика під назвою HD1, яка вважалася найвіддаленішою з відомих з моменту відкриття в квітні.

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Деталі відкриття

Потенційно ми дивимося на найбільш віддалене зоряне світло, яке будь-хто коли-небудь бачив,

– каже Рохан Найду, пояснюючи своє відкриття.

GLASS-z13 вдалося виявити при аналізі так званого "раннього випуску" даних основного тепловізора NIRcam обсерваторії "Джеймс Вебб".

При переведенні з інфрачервоного у видимий спектр галактика виглядає як червона пляма з білим у центрі.



Галактика GLASS-z13 / Фото Dr. James O'Donoghue



Галактика GLASS-z13 / Фото Dr. James O'Donoghue

Найду разом із 25 астрономами з усього світу представили свої висновки в науковому журналі . Дані поки що подаються як препринт, тобто ще не пройшли рецензування, вчені впевнені у своєму відкриття. Ба більше, інша група астрономів на чолі з Марко Кастеллано, що аналізувала ті ж дані, прийшла до аналогічних висновків.

Поряд із GLASS-z13 вчені виявили ще одну галактику, названу GLASS-z11. Вона трохи молодша – приблизно на 100 мільйонів років. Обидві знаходяться на відстані 500 парсеків від Землі та є крихітними в порівнянні з діаметром Чумацького Шляху – лише 1600 і 2300 світлових років відповідно – тоді як наша галактика має 105 700 світлових років у діаметрі.

Нагадаємо, "Джеймс Вебб" також фотографував планету Юпітер.