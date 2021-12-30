Після кількох затримок та перенесень дати запуску легендарний довгобуд NASA нарешті вирушив у подорож тривалістю в місяць. Метою телескопа є друга точка Лагранжа L2 – зони, в якій компенсують гравітаційні сили Землі та Сонця. Обсерваторія зможе стабільно перебувати на відстані близько 1,5 мільйона кілометрів від Землі.

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Після старту фахівці NASA провели два маневри з коригування траєкторії:

перший був здійснений 25 грудня і тривав близько 65 хвилин;

другий – 27 грудня і тривав 9 хвилин 27 секунд.

Команда NASA, яка відповідає за виконання місії, точно розрахувала курс та його коригування. Пізніше з'ясувалося, що на це пішло менше палива, ніж планувалося. В результаті "зайве" пальне залишилося як у головних, так і у маневрових двигунах обсерваторії. При цьому паливо є одним з головних факторів, що визначають термін роботи космічної техніки – воно дає змогу контролювати положення та напрямок станції.

Деталі запуску, фото та відео можна окремо переглянути за цим посиланням. Ми також порівняли "Джеймс Вебб" з іншим відомим апаратом – "Габблом" – і розповіли про це в окремому матеріалі.

Скільки працюватиме новий телескоп на орбіті

У випадку з "Джеймсом Веббом" спочатку очікувалося, що обсерваторія пропрацює від 5 до 10 років. Тепер у NASA повідомляють, що космічний телескоп має достатньо палива для експлуатації протягом більше десятиліття – якщо не вийде з ладу якийсь із модулів.

Цікаво! Наразі здійснюється розгортання всіх систем обсерваторії, очікується, що це піде більше, як 20 днів із моменту запуску.