Після кількох затримок та перенесень дати запуску легендарний довгобуд NASA нарешті вирушив у подорож тривалістю в місяць. Метою телескопа є друга точка Лагранжа L2 – зони, в якій компенсують гравітаційні сили Землі та Сонця. Обсерваторія зможе стабільно перебувати на відстані близько 1,5 мільйона кілометрів від Землі.
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Після старту фахівці NASA провели два маневри з коригування траєкторії:
- перший був здійснений 25 грудня і тривав близько 65 хвилин;
- другий – 27 грудня і тривав 9 хвилин 27 секунд.
Команда NASA, яка відповідає за виконання місії, точно розрахувала курс та його коригування. Пізніше з'ясувалося, що на це пішло менше палива, ніж планувалося. В результаті "зайве" пальне залишилося як у головних, так і у маневрових двигунах обсерваторії. При цьому паливо є одним з головних факторів, що визначають термін роботи космічної техніки – воно дає змогу контролювати положення та напрямок станції.
Скільки працюватиме новий телескоп на орбіті
У випадку з "Джеймсом Веббом" спочатку очікувалося, що обсерваторія пропрацює від 5 до 10 років. Тепер у NASA повідомляють, що космічний телескоп має достатньо палива для експлуатації протягом більше десятиліття – якщо не вийде з ладу якийсь із модулів.