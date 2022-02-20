Телескоп "Джеймс Вебб" закінчив перший із трьох етапів вирівнювання головного дзеркала

Фахівці NASA, які керують космічним телескопом "Джеймс Вебб" (James Webb Space Telescope, JWST) відзвітували про закінчення першого етапу вирівнювання головного дзеркала. Для цього команді знадобилося близько тижня.

Для завершення калібрування потрібно ще два етапи, які вже займуть дещо більше часу. Фінальні роботи з завершення корекції дзеркал закінчаться через три місяці.

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Перші зображення телескоп "Джеймс Вебб" зібрав 2 лютого. Кожен з 18 незалежних сегментів головного дзеркала показує зображення однієї і тієї ж опорної зірки (за якою здійснюється налаштування дзеркала) у хаотичному порядку. Це відноситься як до кожного з трьох бічних сегментів дзеркала (wing), так і до центральних сегментів, які залишалися в незмінному положенні з моменту встановлення на Землі на ракету-носій (копії зірки позначені буквами сегментів, в яких вони відображаються).

На першому етапі, який називався "ідентифікація зображення сегмента", кожну з 18 копій опорної зірки потрібно було привести в положення, що відповідає справжньому положенню сегментів гексагональної структури дзеркала. Точніше, кожен із сегментів дзеркала необхідно було привести в положення, щоб усі 18 копій опорної зірки було видно кожну у своєму сегменті. Завдяки включенню в роботу датчика точного наведення, цей етап успішно пройдено.



Зображення опорної зірки вирівняне за фізичним розташуванням сегментів головного дзеркала / Фото NASA

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Тепер вчені розпочали другий етап тестування головного й вторинного дзеркал – цей етап називається "вирівнювання сегментів". На цьому етапі будуть виправлені грубі помилки позиціонування сегментів, що виллється в точніше фокусування опорної зірки в кожному сегменті. Інакше висловлюючись, зображення опорної зірки має вийти досить точним, а чи не розпливчастим, як зараз.

Після цього вчені приступлять до третього та заключного етапу вирівнювання головного дзеркала – до "складання зображень". У ході цього етапу всі 18 копій опорної зірки у кожному сегменті будуть зведені в одне зображення джерела світла.