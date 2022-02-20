Для завершення калібрування потрібно ще два етапи, які вже займуть дещо більше часу. Фінальні роботи з завершення корекції дзеркал закінчаться через три місяці.

Не пропустіть Космічний телескоп "Джеймс Вебб" починає важливий етап: тестування оптики

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Перші зображення телескоп "Джеймс Вебб" зібрав 2 лютого. Кожен з 18 незалежних сегментів головного дзеркала показує зображення однієї і тієї ж опорної зірки (за якою здійснюється налаштування дзеркала) у хаотичному порядку. Це відноситься як до кожного з трьох бічних сегментів дзеркала (wing), так і до центральних сегментів, які залишалися в незмінному положенні з моменту встановлення на Землі на ракету-носій (копії зірки позначені буквами сегментів, в яких вони відображаються).

На першому етапі, який називався "ідентифікація зображення сегмента", кожну з 18 копій опорної зірки потрібно було привести в положення, що відповідає справжньому положенню сегментів гексагональної структури дзеркала. Точніше, кожен із сегментів дзеркала необхідно було привести в положення, щоб усі 18 копій опорної зірки було видно кожну у своєму сегменті. Завдяки включенню в роботу датчика точного наведення, цей етап успішно пройдено.



Зображення опорної зірки вирівняне за фізичним розташуванням сегментів головного дзеркала / Фото NASA

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Тепер вчені розпочали другий етап тестування головного й вторинного дзеркал – цей етап називається "вирівнювання сегментів". На цьому етапі будуть виправлені грубі помилки позиціонування сегментів, що виллється в точніше фокусування опорної зірки в кожному сегменті. Інакше висловлюючись, зображення опорної зірки має вийти досить точним, а чи не розпливчастим, як зараз.

Після цього вчені приступлять до третього та заключного етапу вирівнювання головного дзеркала – до "складання зображень". У ході цього етапу всі 18 копій опорної зірки у кожному сегменті будуть зведені в одне зображення джерела світла.