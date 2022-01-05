Телескоп Джеймс Вебб успішно розкрив тепловий щит
Джерело:NASA
Нещодавно запущений телескоп "Джеймс Вебб" завершив розгортання однієї з основних своїх конструкцій – теплового щита. Про це повідомили в NASA.
Щит — одна з найважливіших частин телескопа. Його розкриття завершує важливий етап у всьому процесу запуску.
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Що відомо
Цей елемент конструкції "Джеймса Вебба" вкрай необхідний йому для захисту від Сонця, оскільки апарат не повинен нагріватися, щоб бачити інфрачервоне світло. Крім того, він захищатиме і від випромінювання з боку Землі та Місяця.
Всі п'ять шарів "сонячного щита" розкриті,
– заявила представниця місії з Центру управління польотом телескопа в Балтіморі.
- До складу екрану, який за розмірами можна порівняти з тенісним кортом, входять опорні конструкції та п'ять окремих, тонких мембран зі спеціального матеріалу каптону, стійкого до високих температур.
- Розрахунки показують, що максимальна температура першого шару екрану, зверненого до Сонця, складе 110 градусів за Цельсієм, а мінімальна температура п'ятого шару — мінус 237 градуси.
Після свого запуску космічна обсерваторія проходить поступові етапи розгортання й запуску всіх своїх елементів та частин. Тим часом вона рухається в точку Лагранжа L2 на відстань 1,5 мільйона кілометрів від нашої планети, де й буде постійно працювати.Нагадаємо, запуск головного космічного "довгобуду" відбувся 25 грудня 2021 року. Дата старту неодноразово переносилась з тих чи інших причин. Ми писали про це в окремій публікації. Пізніше стало відомо про те, що "Джеймс Вебб" зміг зекономити паливо, а тому працюватиме довше, ніж розраховували раніше.