Щит — одна з найважливіших частин телескопа. Його розкриття завершує важливий етап у всьому процесу запуску.
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Що відомо
Цей елемент конструкції "Джеймса Вебба" вкрай необхідний йому для захисту від Сонця, оскільки апарат не повинен нагріватися, щоб бачити інфрачервоне світло. Крім того, він захищатиме і від випромінювання з боку Землі та Місяця.
Всі п'ять шарів "сонячного щита" розкриті,
– заявила представниця місії з Центру управління польотом телескопа в Балтіморі.
- До складу екрану, який за розмірами можна порівняти з тенісним кортом, входять опорні конструкції та п'ять окремих, тонких мембран зі спеціального матеріалу каптону, стійкого до високих температур.
- Розрахунки показують, що максимальна температура першого шару екрану, зверненого до Сонця, складе 110 градусів за Цельсієм, а мінімальна температура п'ятого шару — мінус 237 градуси.
Після свого запуску космічна обсерваторія проходить поступові етапи розгортання й запуску всіх своїх елементів та частин. Тим часом вона рухається в точку Лагранжа L2 на відстань 1,5 мільйона кілометрів від нашої планети, де й буде постійно працювати.