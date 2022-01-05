Щит — одна з найважливіших частин телескопа. Його розкриття завершує важливий етап у всьому процесу запуску.

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Що відомо

Цей елемент конструкції "Джеймса Вебба" вкрай необхідний йому для захисту від Сонця, оскільки апарат не повинен нагріватися, щоб бачити інфрачервоне світло. Крім того, він захищатиме і від випромінювання з боку Землі та Місяця.

Всі п'ять шарів "сонячного щита" розкриті,

– заявила представниця місії з Центру управління польотом телескопа в Балтіморі.

До складу екрану, який за розмірами можна порівняти з тенісним кортом, входять опорні конструкції та п'ять окремих, тонких мембран зі спеціального матеріалу каптону, стійкого до високих температур.

Розрахунки показують, що максимальна температура першого шару екрану, зверненого до Сонця, складе 110 градусів за Цельсієм, а мінімальна температура п'ятого шару — мінус 237 градуси.

Після свого запуску космічна обсерваторія проходить поступові етапи розгортання й запуску всіх своїх елементів та частин. Тим часом вона рухається в точку Лагранжа L2 на відстань 1,5 мільйона кілометрів від нашої планети, де й буде постійно працювати.

Нагадаємо, запуск головного космічного "довгобуду" відбувся 25 грудня 2021 року. Дата старту неодноразово переносилась з тих чи інших причин. Ми писали про це в окремій публікації. Пізніше стало відомо про те, що "Джеймс Вебб" зміг зекономити паливо, а тому працюватиме довше, ніж розраховували раніше.