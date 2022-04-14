Телескоп "Джеймс Вебб" остиг до робочих температур і готується робити перші знімки

NASA оголосило, що космічна обсерваторія James Webb Space Telescope охолонула до потрібної температури. Апарат вже готують до подальших подальших маніпуляцій та перших тестових знімків.

Мовиться ​​про температуру не лише телескопа, а інструменту Webb's Mid-Infrared Instrument (MIRI). Його охолодили до температури мінус 266 градусів за Цельсієм, яка всього на кілька градусів вища за температуру абсолютного нуля.

Не пропустіть Перший в історії міжзоряний об'єкт завітав на Землю в 2014 році, – Космічне командування США

Для чого потрібне охолодження телескопа

Саме собою охолодження необхідно, щоб телескоп не зліпив сам себе, оскільки він працює в інфрачервоному діапазоні.

Для досягнення такої низької температури телескоп використовував кріоохолоджувач з електричним приводом, що знижує вібрації. Також охолодження вимагали ще три інструменти обсерваторії.

Телескоп охолоджувався з моменту його запуску 25 грудня 2021 року, доводячи температуру до низьких позначок, необхідних MIRI для точного виявлення інфрачервоного світла, яке проявляється як тепло.

Особливості роботи головного інструменту

MIRI повинен працювати при температурі трохи нижчій від 7 градусів за Кельвіном, що еквівалентно мінус 447 градусів за Фаренгейтом (мінус 266 градусів за Цельсієм). Варто зауважити, що складні процедури охолодження пройшли дуже добре завдяки великій кількості практики.

Що далі

Тепер, коли інструменти охолодили до робочої температури, вчені зроблять тестові зображення зірок та інших відомих об'єктів, які можна використовувати для калібрування та перевірки роботи приладу. Команда проведе цю підготовку разом із калібруванням трьох інших інструментів, надавши перші наукові зображення вже цього літа.