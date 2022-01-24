Телескоп "Джеймс Вебб" наближається до місця призначення: що буде далі

Найпотужніша космічна обсерваторія – телескоп "Джеймс Вебб" у понеділок проведе останнє коригування траєкторії. Після цього він вирушить в кінцеву точку призначення Лагранжа L2. Однак його подорож на цьому не закінчиться. Розповідаємо, що буде далі.

Після прибуття в заплановану точку телескоп продовжить рух навколо L2 по орбіті, яка перевищує орбіту Місяця під час обертання навколо Землі. Збереження орбітального руху навколо точки L2 вимагатиме порівняно невеликої витрати палива.

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Рух орбітою навколо точки L2 вирішує ще одне завдання. У такому положенні Земля не перекриває Сонце і дозволяє сонячним батареям "Джеймса Вебба" працювати в повному обсязі.

Рух телескопа "Джеймс Вебб" / NASA

Де зараз "Джеймс Вебб" і що буде далі

Зараз телескоп подолав 97% відстані до місця роботи. Його швидкість зменшилася до 0,2 км/с. За 28 днів з моменту запуску він пройшов 1,4 мільйона кілометрів. Сонячний екран та складове дзеркало – складені на час запуску в ракеті в компактну конструкцію – успішно приведені в робочий стан.

Головне дзеркало вже готове до точного налаштування, а вся обсерваторія готується до останньої корекції траєкторії, щоб вийти на орбіту навколо точки Лагранжа L2.

Двигуни корекції траєкторії вмикатимуться приблизно один раз на три тижні. Повний оберт навколо точки L2 телескоп буде здійснювати кожні шість місяців.

Телескоп доставляється до місця роботи без гальмівних двигунів у своєму складі. Використання двигунів для гальмування відразу було відкинуто, оскільки це змусило б обсерваторію повернутися на 180 градусів чутливою апаратурою до Сонця. Натомість режими роботи ракети-носія Ariane 5 були обрані такими, щоб вона задала необхідний і достатній імпульс швидкості телескопу, а останній гальмувався за законами звичайної небесної механіки – завдяки гравітаційному впливу Сонця, Землі і Місяця.

Цей маневр вдалося здійснити максимально точно, що зекономило кількість палива під час маневрів з коригування траєкторії. Додаткове паливо вже продовжило термін роботи телескопа на кілька років, тож він пропрацює значно довше запланованих десяти років.