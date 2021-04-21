Астрономи вважають, що телескоп "Джейм Вебб" зможе виявити життя у космосі за 5-10 років

Найбільш оптимістичні прогнози показують, що підключена до Мережі далекого космічного зв'язку NASA (Deep Space Network, DSN) орбітальна обсерваторія "Джеймс Уебб" (James Webb Space Telescope) зможе виявити потенційні ознаки позаземного життя протягом 60 годин.

Апарат, який планується запустити у космос в жовтні цього року, згідно з розрахунками, зможе фіксувати ознаки життя, такі як аміак, в атмосферах екзопланет.

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Можливості телескопа "Джеймс Вебб"

Напередодні запуску космічного телескопа астрофізики вирішили провести розрахунки того, як швидко він зможе знайти сигнали позаземного життя на інших планетах або дати зрозуміти, що небесне тіло з великою ймовірністю немає жодних ознак життя. Попередніми результатами таких розрахунків поділилася Капріс Філліпс, аспірантка Університету штату Огайо.

У ході роботи автори змоделювали, як прилади телескопа "Джеймс Вебб" реагуватимуть на різні хмари й атмосферні умови планет, а потім склали список місць, де телескоп повинен шукати життя. Згідно з висновками дослідної групи, в яку входить Філлпіс, апарат дійсно зможе виявити аміак в атмосфері у складі шести газових карликових планет всього за кілька власних орбітальних витків. Однак більш реалістичні прогнози свідчать на користь того, що телескоп зможе знайти життя у космосі протягом 5-10 найближчих років.



Телескоп "Джеймс Вебб" / Фото NASA

Пошук життя у Всесвіті

Карликові газові планети, такі як суперземлі або міні-нептуни, на думку вчених є перспективними небесними тілами, які з високою ймовірністю можуть містити ознаки життя. Однак подібних планет не існує к нашій Сонячній системі, тому перевірити наявність аміаку та інших біомаркерів у їх атмосферах сьогодні є досить складним завданням. Потужності й чутливості космічного телескопа "Джеймс Вебб" вистачить для того, щоб вирішити цю проблему.