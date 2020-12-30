Губернатор Пуерто-Ріко Ванда Васкес виділила 8 мільйонів доларів на відновлення обсерваторії Аресібо. Також уряд острова оголосив "історичною зоною" район на висоті 497 метрів над рівнем моря, де розташована обсерваторія. Розпорядження про початок реконструкції радіотелескопа вже затвердили на федеральному рівні.

Процесом відновлення і модернізації обсерваторії Аресібо буде займатися держава спільно з фахівцями університету центральної Флориди і університету Ана Г. Мендес, повідомляє 24 канал.

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Оновлення телескопа

Уряд Пуерто-Ріко вважає, що трагічне руйнування телескопа дає острівній державі і радіоастрономії можливість змінити його конструкцію з урахуванням засвоєних уроків і рекомендацій наукового співтовариства. Планується, що оновлене спорудження зможе прослужити ще кілька десятиліть.

Уряд Пуерто-Ріко заявив, що Аресібо після реконструкції знову стане науковою базою і туристичною визначною пам'яткою, але вже нового рівня.

Губернатор Васкес уточнила, що допомагати державі в перебудові, реконструкції та введенні в експлуатацію нової обсерваторії буде федеральний уряд США і приватні компанії з усього світу.

The governor of PR has issued an executive order assigning $8mil towards the reconstruction of Arecibo Observatory. https://t.co/ws0Gsvf2r3 — Ed Rivera-Valentín (@PlanetTreky) December 28, 2020

Директор обсерваторії Франсіско Кордова пояснила, що вже підготовлені нові плани і є бачення того, як буде перебудований радіотелескоп. Будівельниками і науковими фахівцями розроблені інструкції з вивезення та утилізації поточних завалів, а також визначено новий дизайн обсерваторії.

Досягнення Аресібо

За останні 57 років обсерваторія Аресібо отримала всесвітню славу як дослідницький майданчик. За допомогою телескопа було зроблено безліч наукових відкриттів. Аресібо вніс не тільки фундаментальний внесок в астрономію, адже його наявність значно підвищила рівень освіти і розвинула туризм на острові.