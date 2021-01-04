У роботі популярного месенджера Telegram знову трапився збій. Зокрема, на проблеми з месенджером скаржаться користувачі з України, а також Росії, Білорусі, Узбекистану, Молдови та інших країнах.

Про збій у роботі свідчать дані сервісу Downdetector. Проблеми з'явилися близько 14:00 за київським часом.

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Що не працює

Найбільше скарг надходить щодо неможливості підключитись до сервера. Про це заявили 63% користувачів.

Ще 34% обурених клієнтів Telegram кажуть, що не можуть відправити або отримати повідомлення у месенджері.

Ще 2% користувачів Telegram не можуть залогінитись у месенджерів.

Де не працює Telegram

Як бачимо на карті Downdetector, в Україні найбільше проблем виникає у жителів Києва. Також не можуть користуватися месенджером у Львові та Одесі.

Збій у роботі Telegram / Скріншот

Нагадаємо, 16 грудня у роботі месенджера Telegram теж виник серйозний збій. Тоді сервіс не працював по всій Європі, в Україні зокрема.

В компанії доволі оперативно відреагували на проблему. Сервіс повністю відновив роботу протягом 2 годин.

Щодо збою 4 січня – цей інцидент поки в компанії не прокоментували.