Telegram знову перестав працювати в Україні
У роботі популярного месенджера Telegram знову трапився збій. Зокрема, на проблеми з месенджером скаржаться користувачі з України, а також Росії, Білорусі, Узбекистану, Молдови та інших країнах.
Про збій у роботі свідчать дані сервісу Downdetector. Проблеми з'явилися близько 14:00 за київським часом.
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Що не працює
- Найбільше скарг надходить щодо неможливості підключитись до сервера. Про це заявили 63% користувачів.
- Ще 34% обурених клієнтів Telegram кажуть, що не можуть відправити або отримати повідомлення у месенджері.
- Ще 2% користувачів Telegram не можуть залогінитись у месенджерів.
Де не працює Telegram
Як бачимо на карті Downdetector, в Україні найбільше проблем виникає у жителів Києва. Також не можуть користуватися месенджером у Львові та Одесі.
Збій у роботі Telegram / Скріншот
Нагадаємо, 16 грудня у роботі месенджера Telegram теж виник серйозний збій. Тоді сервіс не працював по всій Європі, в Україні зокрема.
В компанії доволі оперативно відреагували на проблему. Сервіс повністю відновив роботу протягом 2 годин.
Щодо збою 4 січня – цей інцидент поки в компанії не прокоментували.
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