Telegram зіткнувся з великим навантаженням, можливі збоїв роботі

Через велике навантаження пов'язане з наступом російських військ на Україну месенджер Telegram може зіткнутися зі складнощами у роботі.

Про це повідомив засновник месенджера Павло Дуров на своїй сторінці в Telegram. Він наголосив, що можливі короткочасні перебої в роботі додатка.

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Водночас Дуров наголосив, що команда месенджера зосереджена на забезпеченні надійної роботи месенджера.

Ми розуміємо, що сьогодні люди як ніколи потребують надійного зв'язку з близькими, і робимо все можливе, щоб зберегти високу швидкість надсилання та отримання повідомлень,

– написав Павло Дуров.

Про всяк випадок рекомендуємо підготувати свій смартфон до ситуації, коли можуть з'явитися перебої в роботі мережі.



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