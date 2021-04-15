Telegram запустив одразу 2 нових вебклієнта і незалежний від Google Play додаток

Telegram повідомив про реліз двох офіційних вебклієнтів, які отримали актуальний, але дещо урізаний, набір функцій месенджера. Серед іншого працюють анімовані стікери, темний режим, папки з чатами і багато іншого. Разом з тим запустили ще одну версію додатку. Для чого вона потрібна, розповідаємо далі.

Нові вебверсії месенджера позначені літерами "K" і "Z". Відрізняються вони мінімально – буквально розташуванням кількох кнопок, розмірами вікон та різною кількістю реалізованих на момент випуску функцій.

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Детальніше про нові вебверсії

Знайти обидві версії можна на офіційному сайті.

Обидві, за словами Telegram, однаково добре працюють як на комп'ютерах, так і на мобільних пристроях. На питання про те, чому було випущено саме два варіанти клієнта, команда месенджера відповідає наступне: "Ми віримо у внутрішню конкуренцію.".

Наразі у них поки немає підтримки секретних і голосових чатів, аудіо- та відеодзвінків, редактора медіафайлів і мультиакаунта. З повним списком функцій, які поки не реалізовані у вебверсіях Telegram, можна ознайомитися за посиланнями:

Імовірно, розробкою цих вебклієнтів займаються переможці конкурсу Telegram, який пройшов у 2020 році.

Нова версія додатку без Google Play

Крім того, на офіційному сайті з'явилось посилання на завантаження "незалежного від Google Play" клієнта для Android у вигляді apk-файлу. Як заявляє компанія, ця версія буде частіше оновлюватися і матиме менше обмежень. Для його встановлення необхідно видалити звичайну версію додатка.

Користувачі інтернету вже припустили, що цей варіант, який не підтримує зв'язку з магазином додатків, дозволить компанії обійти обмеження Google Play та App Store на матеріали піратського характеру та 18+, які часто блокуються в основній версії клієнта на вимогу Google та Apple. У нових вебклієнтах такий контент теж не блокується.