Нові можливості виявило видання Код Дурова у новій бета-версії месенджера для Android і macOS. Перевірити роботу системи можна через тестовий магазин @TestStore.

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Що цікавого

Оплату в Telegram можна буде проводити через цілий ряд популярних платіжних систем, серед яких є LiqPay.

Як пише джерело, користувачі зможуть також залишати чайові та зберігати дані своєї банківської картки для більш зручних подальших покупок всередині Telegram.



Магазин в Telegram / Фото Код Дурова

Нагадаємо, минулого тижня Telegram запустив одразу 2 нових вебклієнти та незалежний від Google Play додаток. Перші отримали актуальний, але дещо урізаний, набір функцій месенджера. Імовірно, ця версія покликана обійти обмеження магазинів додатків Google Play та App Store на матеріали піратського характеру та 18+, які часто блокуються в основній версії клієнта на вимогу Google та Apple. У нових вебклієнтах такий контент теж не блокується.