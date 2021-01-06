В одному з оновлень Telegram з'явилася можливість виявлення інших користувачів за допомогою функції "Люди поблизу". Експерти в області безпеки з'ясували, що подібна опція має декілька вразливостей, якими можуть скористатися зловмисники.

Чим загрожує нова функція Telegram

Річ у тім, що відображення актуального місця розташування відбувається за допомогою алгоритму тріангуляції, повідомляє 24 канал.

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Саме під час активації відображення місця розташування користувача і прорахунку віддаленості від співрозмовника з трьох різних точок зловмисник може використовувати зібрані координати за допомогою спеціального софту і тим самим визначити, де точно знаходиться потрібна йому людина.

Після того як координати будуть зібрані, хакер може скористатися будь-яким картографічним сервісом. Ввівши отримані дані, він побачить відповідні кола, що символізують віддаленість кожного користувача друг від друга. В області перетину всіх трьох кіл і буде перебувати потрібна людина.



Небезпечна вразливість допомагає відстежити розташування користувача

Альтернативні рішення в інших додатках для прорахунку відстані між користувачами передбачають додавання до координат випадкового числа, що унеможливлює визначення реальної геопозіціі, але у випадку з Telegram розробники вирішили знехтувати цим додатковим заходом безпеки.