Команда Telegram випустила нове велике оновлення месенджера. Оновившись до версії Telegram 7.5 користувачі отримають довгоочікувані віджети, автовидалення повідомлень та деякі інші корисні нововведення.

Віджети

На Android чати і повідомлення у віджеті оновлюються в реальному часі, а розмір віджета можна змінювати. На iOS розмір віджету фіксований, а дані оновлюються рідше – це пов'язано з системними обмеженнями платформи.

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Автоматичне видалення

Видаляти повідомлення для всіх учасників бесіди в Telegram можна вже кілька років. Але зараз видалення повідомлень можна налаштувати автоматично. Воно доступне для всіх учасників у будь-якому чаті.

Автоматичне видалення торкнеться тільки ті повідомлення, які були відправлені після установки таймера.

Додаткові запрошення

Також користувачі зможуть створювати додаткові запрошення за посиланням і обмежувати для кожної з них термін дії. Запрошення можна отримати і у вигляді QR-коду.

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Величезні групи

Раніше максимальний розмір групових чатів Telegram становив 200 тисяч учасників. Тепер при наближенні групи до цього ліміту її можна перетворити в групу для трансляцій і тут вже буде спільнота з необмеженою кількістю учасників.