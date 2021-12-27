У Telegram стався глобальний збій

27 грудня 2021 , 20:08
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Джерело:

24 канал

Користувачі з різних країн світу увечері, 27 грудня, повідомили про масштабний збій у роботі Telegram. Найчастіше люди скаржаться, що не можуть надіслати повідомлення.

Також користувачі повідомляють про проблеми під час з'єднання з сервером. Найбільша кількість скарг на збої у роботі Telegram з'явилися близько 20:00.

Зауважте Не минуло й місяця: у Facebook та Instagram стався черговий масштабний збій

Найбільше від збою постраждали жителі:

  • України;
  • Польщі;
  • Білорусі;
  • Росії;
  • Узбекистану.


Збій у роботі Telegram / Скриншот 24 каналу


Українські користувачі – серед постраждалих / Скриншот з сайту Downdetector

Перший збій у грудні

  • Користувачі Telegram повідомляли про глобальний збій 3 грудня.
  • Тоді найсильніше постраждали жителі України та Росії. 
  • Окрім того, на проблеми у роботі Telegram скаржилися жителі країн ЄС.
  • ЗІ США скарги не надходили. 
  • Попередній масштабний збій зафіксували ще у жовтні.
  • Тоді про збій у роботі додатку розповіли користувачі з України, Росії, Білорусі, Польщі, Німеччини, Молдови та інших країн.
  • Лідерами за кількістю скарг на збої у Telegram тоді також стали Україна та Росія.
Зауважте! Упродовж останніх декількох місяців від збоїв у роботі також постраждали користувачі інших соцмереж. Зокрема,  Facebook та Instagram.
Автор: Мар'яна Бекало