У Telegram стався глобальний збій
27 грудня 2021 , 20:08Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Користувачі з різних країн світу увечері, 27 грудня, повідомили про масштабний збій у роботі Telegram. Найчастіше люди скаржаться, що не можуть надіслати повідомлення.
Також користувачі повідомляють про проблеми під час з'єднання з сервером. Найбільша кількість скарг на збої у роботі Telegram з'явилися близько 20:00.
Зауважте Не минуло й місяця: у Facebook та Instagram стався черговий масштабний збій
Найбільше від збою постраждали жителі:
- України;
- Польщі;
- Білорусі;
- Росії;
- Узбекистану.
Збій у роботі Telegram / Скриншот 24 каналу
Українські користувачі – серед постраждалих / Скриншот з сайту Downdetector
Перший збій у грудні
- Користувачі Telegram повідомляли про глобальний збій 3 грудня.
- Тоді найсильніше постраждали жителі України та Росії.
- Окрім того, на проблеми у роботі Telegram скаржилися жителі країн ЄС.
- ЗІ США скарги не надходили.
- Попередній масштабний збій зафіксували ще у жовтні.
- Тоді про збій у роботі додатку розповіли користувачі з України, Росії, Білорусі, Польщі, Німеччини, Молдови та інших країн.
- Лідерами за кількістю скарг на збої у Telegram тоді також стали Україна та Росія.