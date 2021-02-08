Telegram став найбільш завантажуваним додатком у світі, обігнавши TikTok

Аналітичний центр Sensor Tower поділився інформацією про найпопулярніші неігрові мобільні додатки за січень 2021 року. Перше місце посів Telegram, що змістив з лідерського п'єдесталу TikTok.

Минулого місяця месенджер завантажили понад 63 мільйони разів, що в 3,8 раза більше, ніж у січні 2020 року. Найчастіше додаток завантажували в Індії — 24 відсотки від усіх завантажень, після неї йде Індонезія – 10 відсотків.

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Чому відбулось стрімке зростання

Зростання пов'язане з масовим переходом користувачів з WhatsApp, який у січні попередив користувачів про введення нових правил обробки персональних даних, на більш конфіденційні альтернативи.



Telegram став найбільш завантажуваним додатком у світі / Фото Sensor Tower

Варто зазначити, що у WhatsApp є певні розбіжності з інтересами уряду Індії. Там чиновники вважають, що подібними заходами месенджер порушує особисті свободи громадян. На індійському телебаченні робиться окремий акцент на цьому. Ймовірно саме цей факт і став причиною масового переходу на Telegram.

TikTok став другим за популярністю додатком у рейтингу з 62 мільйонами завантажень. Найбільша кількість прийшла з Китаю (17 відсотків) та США (10 відсотків). У лідери за підсумками січня 2021 року також виходять Signal, Facebook і WhatsApp.