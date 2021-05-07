Вакансії у Telegram: потрібні модератори контенту та особистий помічник для Павла Дурова

Месенджер Telegram шукає персонального помічника для свого генерального директора Павла Дурова. Також сервісу потрібні модератори контенту. Які умови та вимоги – розповідаємо далі.

Нових вакансій дві: месенджер шукає персонального помічника для свого генерального директора Павла Дурова та модераторів контенту. Пропозиції розміщені в офіційному блозі компанії, поповнення якого анонсували під час останнього оновлення додатку.

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Вимоги та обов'язки для асистента

В обов'язки асистента Дурова будуть входити цілком стандартні завдання:

організація поїздок,

бронювання транспорту та проживання,

ведення календаря Павла Дурова.

Серед вимог, заявлених до кандидатів на цю посаду, є такі:

першим пунктом йде високий показник IQ,

також вимагається володіння англійською мовою на рівні носія,

відмінні усні та письмові комунікативні навички,

точність і увага до деталей,

базові фінансові навички,

обачність і наполегливість.

Подати заявку можна через спеціального бота @jobs_bot в Telegram.

За даними видання The Bell, в анкеті серед іншого запитують про готовність переїхати в іншу країну, "наприклад, в Об'єднані Арабські Емірати або Швейцарію". У першій розташована штаб-квартира Telegram, а до другої компанія збиралася переїжджати у 2019 році, проте цього поки не сталося.

Чого очікують від кандидатів на посаду модератора

У вакансії вказано, що модератори працюють у спеціалізованому програмному забезпеченні, призначеному для ручного сортування контенту відповідно до правил месенджера. Судячи з усього, це не відрізняється від аналогічної практики Facebook, де люди переглядають контент, який публікують користувачі, і якщо той порушує правила, видаляють його з платформи.

Для роботи потрібні:

вільне володіння англійською мовою,

сильні аналітичні навички,

швидка реакція

увага до деталей.

Подати заявку можна також через бота @jobs_bot в Telegram. Зробити це потрібно до 23:59 10 травня за дубайським часом.