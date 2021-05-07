Нових вакансій дві: месенджер шукає персонального помічника для свого генерального директора Павла Дурова та модераторів контенту. Пропозиції розміщені в офіційному блозі компанії, поповнення якого анонсували під час останнього оновлення додатку.
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Вимоги та обов'язки для асистента
В обов'язки асистента Дурова будуть входити цілком стандартні завдання:
- організація поїздок,
- бронювання транспорту та проживання,
- ведення календаря Павла Дурова.
Серед вимог, заявлених до кандидатів на цю посаду, є такі:
- першим пунктом йде високий показник IQ,
- також вимагається володіння англійською мовою на рівні носія,
- відмінні усні та письмові комунікативні навички,
- точність і увага до деталей,
- базові фінансові навички,
- обачність і наполегливість.
Подати заявку можна через спеціального бота @jobs_bot в Telegram.
За даними видання The Bell, в анкеті серед іншого запитують про готовність переїхати в іншу країну, "наприклад, в Об'єднані Арабські Емірати або Швейцарію". У першій розташована штаб-квартира Telegram, а до другої компанія збиралася переїжджати у 2019 році, проте цього поки не сталося.
Чого очікують від кандидатів на посаду модератора
У вакансії вказано, що модератори працюють у спеціалізованому програмному забезпеченні, призначеному для ручного сортування контенту відповідно до правил месенджера. Судячи з усього, це не відрізняється від аналогічної практики Facebook, де люди переглядають контент, який публікують користувачі, і якщо той порушує правила, видаляють його з платформи.
Для роботи потрібні:
- вільне володіння англійською мовою,
- сильні аналітичні навички,
- швидка реакція
- увага до деталей.
Подати заявку можна також через бота @jobs_bot в Telegram. Зробити це потрібно до 23:59 10 травня за дубайським часом.