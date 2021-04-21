Тепер, якщо у користувача немає інших активних сесій, то увійти в Telegram з комп'ютера не вийде — необхідно для початку встановити месенджер на смартфон, авторизуватися і вже потім отримати у мобільному додатку код авторизації.

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Чому SMS більше не відправляють

Представники месенджера не дають коментарів про причини такого кроку. Проте вказали, що такі зміни вводяться на постійній основі.

Перед випуском облігацій Telegram розіслав потенційним покупцям документи, які описували проблеми, плани та фінансові показники компанії. Крім усього іншого, в них зазначалось, що 25 відсотків коштів від випуску облігацій, які залишаться у компанії після розрахунку з боргами, Telegram планує витратити на верифікацію користувачів за допомогою SMS.

Ймовірно, відключивши десктопні й вебклієнти від SMS-авторизації, месенджеру вдасться заощадити частину коштів.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про плани Telegram запустити магазини для продажу товарів у каналах і чатах. Продавати товари та послуги тепер можна буде не тільки через ботів, але також безпосередньо через офіційні механізми месенджера.