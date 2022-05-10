Деякі з функцій ми вже описали в попередньому матеріалі. На той момент перелік платних можливостей виглядав досить бідно. Хоча й тепер не викликає особливого бажання за це платити.

Раніше Telegram працює над Premium-версією: сліди майбутнього оновлення виявили в тестових збірках

Платні функції Telegram Premium

Основні можливості, які запропонує Premium-підписка Telegram включають спеціальну позначку біля імені, яка вказуватиме на те, що користувач купив доступ, повноекранні стікери та додаткові реакції до публікацій та повідомлень.

Крім того, підписка збільшить деякі ліміти:

Кількість можливих чатів у папці зросте зі 100 до 200.

Ліміт на канали та супергрупи також зміниться – у звичайній версії їх кількість становить 500, у платній зростатиме до 1000.

Кількість папок, які може створити користувач зросте з 10 до 20.

Кількість закріплених діалогів в основній стрічці – з 5 до 10.

Крім того, всередині папки можна буде закріпити вже не 100 чатів чи каналів, а 200.

Кількість публічних посилань для своїх каналів і супергруп – з 10 до 20.

Кількість обраних стікерів – з 5 до 10. Тут, імовірно, мова йде про можливість додавати окремі стікери з наборів до списку "Улюблених", після чого вони дублюються в спеціальний блок у верхній частині списку.

Робота над Telegram Premium триває. Наразі вся інформація з цього приводу є неофіційною, адже компанія поки нічого не анонсувала сама. Ймовірно, розробники ще й самі не знають, наскільки широким буде функціонал платної підписки, а будь-які презентації з'являться лише тоді, коли робота буде завершена. Тому можна з упевненістю говорити, що цей перелік далеко не повний.

Нагадаємо, в коді Telegram також знайшли згадку й про іншу майбутню зміну. Судячи з усього, нас чекає повноцінна стрічка новин. Наразі неясно, як саме це працюватиме, адже джерелом інформації є кілька згадок у файлах месенджера.