Як заявив Павло Дуров, більшість користувачів навряд чи помітить рекламу взагалі. Основне, на що звертають увагу розробники – маркетингові повідомлення не будуть з'являтися в списку чатів, у самих чатах, в приватних бесідах та групах.

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Умови роботи рекламної платформи Telegram

Однією з найдивніших умов, які значно зменшують імовірність месенджера заробити, є мінімально необхідний бюджет для запуску рекламної кампанії. Він становить аж два мільйони євро, з яких один мільйон – це депозит, який не повернеться, якщо рекламодавець не витратить 10 мільйонів євро за останні 12 місяців.

Оголошення з'являться в публічних каналах, у яких більше тисячі підписників.

Реклама торкнеться тільки великих каналів – сервісів, де вже і так є реклама, і підтримка яких призводить до найбільших витрат з боку Telegram,

– пише Дуров.

Публікації будуть відповідати тематиці каналу, в якому вони показуються.

Реклама буде демонструватися лише у самому внизу стрічки каналу з позначкою "спонсоровані повідомлення". Тобто такі оголошення користувачі зможуть побачити тільки після перегляду всього нового контенту на каналі.

Повідомлення обмежене 160 символами.

Реклама не зможе містити посилань на сторонні платформи — тільки на бота або канал в Telegram.

містити посилань на сторонні платформи — тільки на бота або канал в Telegram. Особисті дані користувачів не будуть залучені в роботу рекламної платформи. Тобто мова йде про повну відсутність алгоритмів аналізу інтересів користувача і таргетингу, на зразок Facebook.

Реклама буде проходити модерацію.

Заборонені клікбейт і нереалістичні обіцянки, азартні ігри, наркотики, тютюн і алкоголь, зброя, спам та інше.

Оплата буде проводитись за кількість показів. Мінімальна ціна за тисячу показів становить 2 євро.

Рекламодавці можуть вибрати мову і приблизну тематику каналів, на яких буде розміщена їхня реклама.

Також можна вибрати певні канали, в яких буде показуватися конкретна реклама, або додати певні канали, де її не буде.

Наразі нововведення працює у тестовому режимі. Доходами від реклами компанія поділиться з власниками каналів лише тоді, коли повністю покриє свої основні витрати.

У каналах Telegram зараз зустрічається реклама, яку публікують самі власники Telegram-каналів у вигляді звичайних повідомлень. Офіційні рекламні повідомлення, які впроваджує Telegram, будуть набагато комфортнішими для користувачів. Дохід від таких рекламних оголошень дозволить Telegram далі надавати користувачам безплатний і необмежений сервіс,

– підсумовує Павло Дуров.

Для пересічного користувача такі умови можна назвати хорошим знаком. Адже настільки високий поріг входу дозволить рекламуватися на платформі лише найбільшим компаніям, які дбають про якісний маркетинг без клікбейту й обману користувачів. Однак виникає питання: де Дуров збирається шукати відповідних рекламодавців, адже мало які компанії мають свої канали в Telegram. А тих, хто погодиться заплатити за просування такі гроші, й узагалі може не бути.