Збій в роботі Telegram: користувачі не можуть надіслати повідомлення

У п'ятницю, 30 липня, в роботі популярного месенджера Telegram стався збій. Користувачі повідомляють про проблеми з входом, надсиланням та отриманням повідомлень.

Дані на платформі Downdetector свідчать про те, що найбільше від перебоїв у роботі месенджера страждає Молдова. Саме там найбільше користувачів повідомили про проблеми в роботі додатка.

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Однак невелика кількість користувачів також зіткнулася з проблемами в таких країнах як:

Україна;

Польща;

та Росії.



Збій в Telegram вплинув на роботу месенджера / Фото Downdetector

Варто зазначити, що це вже четвертий збій в роботі месенджера впродовж липня. Попередні поломки траплялися 7, 16 та 19 липня. І якщо перші два збої були незначні то третій був відчутним для чималої кількості користувачів та тривав довше.