Збої в Telegram по всій країні – месенджер перевантажений

Користувачі повідомляють про збої у роботі Telegram. Проблеми у месенджері виникли через перевантаження серверів.

Як повідомляє 24 канал, наразі в роботі Telegram можуть спостерігатися збої. Месенджер повільно підвантажує публікації, зокрема фото та відео.

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Складнощі в роботі очевидно пов'язані з перевантаженням серверів через ракетну атаку Росії, яка розпочалася зранку 10 жовтня.

Принагідно нагадаємо, про месенджери, які є найбезпечнішими для спілкування і про ті, яких варто уникати.



Коротко про головні поради / Фото 24 каналу

Нагадаємо, що російські окупанти вранці 10 жовтня атакували Рівненську, Львівську, Тернопільську, Хмельницьку, Дніпропетровську, Житомирську, Полтавську, Харківську, Миколаївську, Сумську, Івано-Франківську, Київську області та Києві. Детальніше про вибухи на Львівщині читайте за посиланням.

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