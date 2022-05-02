Судячи з усього, Telegram Premium буде копіювати підхід Twitter: за окрему плату користувач отримає певний набір функцій, недоступний у звичайній версії. Поки що відомо лише про кілька з них. Імовірно, повний набір буде значно більшим і розширюватиметься з часом.
Цікаво Telegram готують до принципових змін: в мережу просочилось ймовірне оновлення
Що запропонує Premium
- Поки що тестування йде лише на iOS – саме там виявили приховані функції.
- Наразі повідомляють про кілька незначних відмінностей. Одна з них – розблокування більшої кількості реакцій.
- Крім того, в месенджері з'являться нові стікери з повноекранною анімацією.
- Ще однією особливістю буде спеціальна позначка у вигляді зірки. Її отримають користувачі, які оформлять підписку.
Наразі перелік платних можливостей виглядає досить бідно й не мотивує до підписки. Однак це лише початок і на релізі, ймовірно, ми отримаємо значно більше функцій.
Дата запуску оновлення невідома.