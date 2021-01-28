Telegram розробляє функцію перенесення чатів зі сторонніх додатків. У одному з останніх оновлень компанія додала її на iOS – вона дозволяла завантажувати чати з WhatsApp та інших месенджерів. Однак, вже через кілька хвилин вийшло ще одне оновлення, в якому прибрали всі згадки цієї функції.

Джерело: 9to5mac

Функцію додали в оновленні 7.4 і журналістам вдалося спробувати новий інструмент на прикладі WhatsApp.

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Як працює нова функція

Щоб скористатися опцією, потрібно вибрати будь-який контакт у WhatsApp і вибрати опцію "Експорт чату". Після цього додаток створить архів з файлами, які можна перенести в Telegram через iOS Share Sheet. Telegram запитає, з яким контактом ви хочете синхронізувати діалог, після чого додаток додасть всі файли та повідомлення в чат. Інформація синхронізується для обох учасників бесіди.



Імпорт чатів у Telegram / Фото 9to5mac

Як зазначає видання, деяким користувачам імпорт діалогів і досі може залишатися доступним. Проте компанія поки не запустила опцію офіційно. Судячи з усього, це лише питання часу, враховуючи невдоволення новою політикою конфіденційності WhatsApp.

Нагадаємо, на початку січня месенджер WhatsApp оголосив про зміну політики конфіденційності. Оновлення передбачає більш тісний обмін даними користувача з Facebook і партнерами компанії. Навколо месенджера вибухнув скандал. WhatsApp запевнив своїх користувачів у конфіденційності листування, але це не допомогло – користувачі почали масово переходити на продукти конкурентів – Signal та Telegram. Месенджеру довелося перенести впровадження змін з 8 лютого на 15 травня. Розробники стверджують, що невдоволення викликане плутаниною і великою кількістю дезінформації в мережі.