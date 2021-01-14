Telegram визнав шахрайським канал, який нібито офіційно належить чинному президенту США Дональду Трампу. Відповідна позначка SCAM з'явилась біля назви акаунту Donald J. Trump.

У такий спосіб позначають Telegram-канали, яких підозрюють у шахрайстві. Крім цього, в описі "каналу Трампа" теж міститься попередження.

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"Багато користувачів повідомили, що цей акаунт належить шахраям. Будь ласка, будьте обережними. Особливо, якщо вони вимагатимуть у вас гроші", – мовиться у повідомленні.



Telegram-канал, який нібито належить Трампу / Скриншот

Цей Telegram-акаунт наразі налічує понад 530 тисяч підписників. Там опубліковані репости твіттер-дописів Трампа, короткі політичні повідомлення. Також містяться посилання на офіційні публікації Білого дому.

Зауважимо, що про появу цього Telegram-каналу стало відомо тільки нещодавно. Підпис до нього такий, як і в акаунті очільника Білого дому в твіттері "45 президент Сполучених Штатів Америки". Однак наразі немає офіційного підтвердження, що сторінка належить саме Дональду Трампу.

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