Telegram популярніший ніж Instagram, а "Дією" користується половина українців – рейтинг Kantar
Джерело:Kantar
Ми щодня користуємося десятками додатків виконуючи різні завдання, замовляючи послуги, переглядаючи відео або ж просто гортаючи фото чи новини. Рейтинг додатків, якими українці користувалися у вересні представив проєкт Kantar CMeter.
Telegram продовжує збільшувати аудиторію
За даними Kantar серед месенджерів стабільно продовжує нарощувати аудиторію Telegram. За цими показниками він навіть випередив цього Instagram. За останні 5 років Telegram збільшив своє охоплення з 17% до 86%.
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"Дія" стає все популярнішою
Додаток від Мінцифри "Дія" вже давно закріпився серед українських користувачів постійно збільшуючи аудиторію водночас розширюючи спектр послуг. Показник охоплення "Дії" сягає 54%.
Банківські додатки та безконтактна оплата
За даними Kantar також помітно, що українці стали частіше користуватися банківськими додатками, однак справді разючий ріст продемонструвала безконтактна оплата. До прикладу, застосунком Google Pay у 2019 році користувалися 11% українців, а вже у 2021 цей показник сягнув 48%.
Однак справді вражаючий ріст продемонстрував додаток TikTok, який побив усі рекорди по росту популярності. За останні 3 роки він виріс у 18 разів.
Кількість додатків у смартфоні українця значно зросла. Тепер українці розв'язувати повсякденні задачі зі смартфона. Потрібно Таксі – Uklon, Bolt, Uber; потрібна доставка їжі – Raketa, Glovo; потрібно відправити чи отримати посилку – Нова пошта, Укрпошта, Meest, Justin; знайти та забронювати ліки – Tabletki.ua,
– прокоментувала Керівниця проєкту CMeter Ірина Ворон.