Telegram продовжує збільшувати аудиторію

За даними Kantar серед месенджерів стабільно продовжує нарощувати аудиторію Telegram. За цими показниками він навіть випередив цього Instagram. За останні 5 років Telegram збільшив своє охоплення з 17% до 86%.

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"Дія" стає все популярнішою

Додаток від Мінцифри "Дія" вже давно закріпився серед українських користувачів постійно збільшуючи аудиторію водночас розширюючи спектр послуг. Показник охоплення "Дії" сягає 54%.

Банківські додатки та безконтактна оплата

За даними Kantar також помітно, що українці стали частіше користуватися банківськими додатками, однак справді разючий ріст продемонструвала безконтактна оплата. До прикладу, застосунком Google Pay у 2019 році користувалися 11% українців, а вже у 2021 цей показник сягнув 48%.

Однак справді вражаючий ріст продемонстрував додаток TikTok, який побив усі рекорди по росту популярності. За останні 3 роки він виріс у 18 разів.

Кількість додатків у смартфоні українця значно зросла. Тепер українці розв'язувати повсякденні задачі зі смартфона. Потрібно Таксі – Uklon, Bolt, Uber; потрібна доставка їжі – Raketa, Glovo; потрібно відправити чи отримати посилку – Нова пошта, Укрпошта, Meest, Justin; знайти та забронювати ліки – Tabletki.ua,

– прокоментувала Керівниця проєкту CMeter Ірина Ворон.



Рейтинг додатків в Україні / Інфографіка Kantar