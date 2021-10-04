В Telegram почалися збої через масовий наплив користувачів Facebook

Масові збої в роботі Facebook, Instagram та месенджера WhatsApp, привели до того, що користувачі почали масово переходити в Telegram. В результаті сервери месенджера почали працювати з перебоями, зумовленими збільшеним навантаженням.

Дані платформи Downdetector, яка відстежує доступність інтернет-ресурсів, говорять про те, що користувачі Telegram стикаються з труднощами при завантаженні додатка, підключенні до серверів сервісу, а також при відправленні повідомлень. Проблеми почалися незабаром після того, як стало відомо про масові збої в роботі сервісів Facebook.

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Ми раді, що усі зареєстровані облікові записи переходять з WhatsApp, але серверам складно впоратися з усім відразу,

– йдеться в повідомленні Telegram.



Користувачі Telegram зіткнулися зі збоями у роботі месенджера / Скриншот

Інші сервіси також переживають труднощі

Окрім сервісів Facebook від збоїв також постраждали й інші сайти та сервіси робота яких тим чи іншим чином пов'язана з Facebook. Зокрема такі платформи як Twitter та Netflix зафіксували значне підвищення трафіку та пов'язані з цим проблеми в роботі сервісів.

Facebook вже перепросила за незручності викликані проблемами в роботі соціальної мережі та месенджерів і пообіцяла за можливості швидше повернути свої платформи до роботи.

Ми знаємо, що у деяких людей виникли проблеми з доступом до наших додатків та продуктів. Ми працюємо над тим, щоб якомога швидше повернути все в нормальний стан і приносимо вибачення за незручності,

– зазначено у повідомленні Facebook.

На проблеми у Facebook вже відреагували трейдери. Акції Facebook на момент написання новини просіли вже більш ніж на 5,6%. Що цікаво, також страждають цінні папери та багатьох інших IT-компаній, але поки що не настільки серйозно.

У чому причина збою роботи Facebook

Одна з теорій говорить про видалення записів DNS, які повідомляють, як знайти сторінки соцмереж в інтернеті. Експерти з безпеки зазначають, що відключення могло бути викликано збоєм конфігурації, який своєю чергою може бути результатом внутрішньої помилки.

Є також версія про хакерську атаку. І хоч всерйоз таку можливість не розглядають, оскільки атака такого масштабу потребує дуже значних і сучасних технологічних ресурсів та потужностей, якими мало хто володіє, у даркнеті вже виявили базу з 1,5 мільярдами записів користувачів Facebook.

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