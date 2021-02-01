Telegram щороку проводить конкурс, в рамках якого ентузіастам пропонують створити бібліотеку C/C++ і виправити недоліки в клієнті месенджера для Android. Для участі в них приймаються всі бажаючі.

Джерело: Telegram Contest 2021, Telegram Contests

Крайній термін виконання завдання – 14 лютого о 23:59 за дубайським часом.

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Конкурс зі створення бібліотеки C/C++

Призовий фонд у першому випадку становить 50 000 доларів. Основним завданням є створення бібліотеки C/C++, яка зможе визначати мову і тему каналу в Telegram, використовуючи назву, опис і текст декількох повідомлень. Для каналів англійською та російською мовами алгоритм повинен визначати відносну вагу для кожної з тем, зазначених у каналі.

Бібліотека, розроблена конкурсантами, повинна працювати локально, тобто без використання мережі. При оцінці представлених матеріалів в пріоритеті будуть швидкість і точність алгоритмів.

Конкурс з виправлення помилок

Призовий фонд у другому конкурсі становить 60 000 доларів. Перед учасниками поставили завдання виявити й виправити недоліки клієнта Telegram для Android, зокрема, баги, помилки, криві анімації, зависання інтерфейсу. Робота конкурсантів повинна призвести до значних і помітних поліпшень з точки зору користувача.

Організатори заявили, що чим більше недоліків і помилок виявить і виправить конкурсант, тим вищою буде його винагорода. Перш за все, стануть враховувати серйозність виправлених проблем і складність їх усунення.

Також конкурсантам дозволяється покращувати наявні функції.