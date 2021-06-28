Детальні інструкції розробники надали на окремій сторінці. Роботу необхідно відправити боту @ContestBot до 4 липня, 23:59 за дубайським часом.

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Умови конкурсу

Дозволено використовувати будь-яку ідею або дизайн для свого додатка за умови, що він буде зручним для користувачів і забезпечить легкий і зручний спосіб створення нових унікальних стікерів для Telegram.

Роботи можуть використовувати як статичні, так і анімовані стікери, проте останні будуть в пріоритеті.

Наприклад, можна створити додаток, який дозволить користувачам завантажувати власні фотографії і додавати текст поверх них.

Також додаток може автоматично видаляти фон, застосовувати різноманітні ефекти і імпортувати результат в Telegram.

Призовий фонд конкурсу становить 50 тисяч доларів. Ці гроші будуть розподілені між переможцями.

Крім того, учасники залишать за собою всі права на свої додатки. Вони зможуть використовувати їх як незалежні стартапи і потенційно монетизувати.