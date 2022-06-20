Telegram офіційно представив Premium: які переваги платної підписки та скільки вона коштує
Джерело:Telegram
З моменту свого запуску Telegram завжди залишався безплатним. Павло Дуров фінансував розробку зі своєї кишені, що дозволяло йому заявляти про повну незалежність навіть від рекламодавців. Нещодавно компанія взялася за монетизацію.
Оновлення, яке приносить Telegram Premium, уже доступне для завантаження на iOS та Android. Розповідаємо детально про основні переваги підписки.
Цікаво Колись – революція, сьогодні – перешкода: Павло Дуров різко висловився про Apple
Telegram Premium: найголовніше
Платна версія наслідує підхід Twitter, пропонуючи за певну суму ексклюзивні функції. Серед її переваг можна виділити такі:
- Завантаження у додаток файлів об'ємом до 4 гігабайтів. Зараз у стандартній версії доступне завантаження фото, відео та інших файлів об'ємом до 2 гігабайтів кожен. Зберегти такі файли на свій пристрій зможуть усі користувачі, незалежно від наявності у них підписки.
- Крім того, обіцяють і прискорене завантаження файлів на максимальній швидкості без обмежень. Швидкість завантаження будь-яких файлів тепер залежить тільки від інтернет-з'єднання.
- Також після оформлення підписки Telegram Premium практично всі ліміти в програмі збільшуються вдвічі. Наприклад, можна оформити до 1000 підписок на канали; створити до 20 папок, в кожну з яких поміститься до 200 чатів; підключити четвертий обліковий запис у додатку; закріпити до 10 чатів в основному списку і зберегти до 10 обраних стікерів. У розділі "Про себе" можна зробити довший опис, а також використовувати будь-які посилання. Крім того, підписка дозволяє додати довший підпис до фото або відео. Кількість збережених GIF-анімацій тепер може становити 400, а не 200, як у звичайній версії. І нарешті, власники Telegram Premium зможуть одночасно використовувати до 20 коротких публічних посилань формату t.me/ для своїх груп і каналів.
- Розпізнавання голосових повідомлень. Для тих, хто не любить або не може прослухати голосове повідомлення буде доступна функія перетворення їх у текст.
Тепер у Telegram можна перетворювати голосові повідомлення в текст / Кадр з відео Telegram
- Унікальні стікери, які будуть зібрані в окремому розділі. Відправити такі зможуть лише платні користувачі, а переглянути – всі. Художники Telegram поповнюватимуть ексклюзивну колекцію щомісяця.
- Унікальні реакції. Обіцяють понад 10 нових емодзі для реакцій на повідомлення.
- Більше можливостей для керування чатами. Тепер можна призначити іншу стандартну папку – програма завжди буде відкриватися саме на ній, а не на вкладці "Усі". Також користувачі зможуть у розділі "Конфіденційність" задати спеціальні налаштування для автоматичного переміщення нових чатів до архіву та відключення у них сповіщень.
- Активні відеоаватари. Власники Premium зможуть встановити анімовані аватари – наприклад, невеликий відеоролик із собою – і він буде відтворюватись для всіх користувачів у всіх розділах програми, у тому числі в списках чатів та самих чатах.
- Спеціальний значок підписника. Поряд з ім'ям кожного передплатника у списку чатів, верхній панелі чату та списку учасників групи буде відображатися особливий значок – зірка.
Користувачі з підпискою отримають спеціальну відмітку про це / Кадри з відео Telegram
- Нові ексклюзивні іконки програми, які відображатимуться на робочому столі вашого смартфона.
- Вимкнення рекламних оголошень.
Точна дата запуску Telegram Premium для Windows та macOS невідома. Оцінили платну підписку в 180 гривень за місяць.