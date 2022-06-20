Насамперед зазначимо, що Telegram Premium наразі доступний лише на пристроях iOS. Відповідного оновлення для Android ще не було, але воно очікується найближчим часом.

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Telegram Premium: найголовніше

Платна версія наслідує підхід Twitter, пропонуючи за певну суму ексклюзивні функції. Серед її переваг можна виділити такі:

Завантаження у додаток файлів об'ємом до 4 гігабайтів. Зараз у стандартній версії доступне завантаження фото, відео та інших файлів об'ємом до 2 гігабайтів кожен. Зберегти такі файли на свій пристрій зможуть усі користувачі, незалежно від наявності у них підписки.

Зараз у стандартній версії доступне завантаження фото, відео та інших файлів об'ємом до 2 гігабайтів кожен. Зберегти такі файли на свій пристрій зможуть усі користувачі, незалежно від наявності у них підписки. Крім того, обіцяють і прискорене завантаження файлів на максимальній швидкості без обмежень . Швидкість завантаження будь-яких файлів тепер залежить тільки від інтернет-з'єднання.

. Швидкість завантаження будь-яких файлів тепер залежить тільки від інтернет-з'єднання. Також після оформлення підписки Telegram Premium практично всі ліміти в програмі збільшуються вдвічі . Наприклад, можна оформити до 1000 підписок на канали; створити до 20 папок, в кожну з яких поміститься до 200 чатів; підключити четвертий обліковий запис у додатку; закріпити до 10 чатів в основному списку і зберегти до 10 обраних стікерів. У розділі "Про себе" можна зробити довший опис, а також використовувати будь-які посилання. Крім того, підписка дозволяє додати довший підпис до фото або відео. Кількість збережених GIF-анімацій тепер може становити 400, а не 200, як у звичайній версії. І нарешті, власники Telegram Premium зможуть одночасно використовувати до 20 коротких публічних посилань формату t.me/ для своїх груп і каналів.

. Наприклад, можна оформити до 1000 підписок на канали; створити до 20 папок, в кожну з яких поміститься до 200 чатів; підключити четвертий обліковий запис у додатку; закріпити до 10 чатів в основному списку і зберегти до 10 обраних стікерів. У розділі "Про себе" можна зробити довший опис, а також використовувати будь-які посилання. Крім того, підписка дозволяє додати довший підпис до фото або відео. Кількість збережених GIF-анімацій тепер може становити 400, а не 200, як у звичайній версії. І нарешті, власники Telegram Premium зможуть одночасно використовувати до 20 коротких публічних посилань формату t.me/ для своїх груп і каналів. Розпізнавання голосових повідомлень. Для тих, хто не любить або не може прослухати голосове повідомлення буде доступна функія перетворення їх у текст.



Тепер у Telegram можна перетворювати голосові повідомлення в текст / Кадр з відео Telegram

Унікальні стікери , які будуть зібрані в окремому розділі. Відправити такі зможуть лише платні користувачі, а переглянути – всі. Художники Telegram поповнюватимуть ексклюзивну колекцію щомісяця.

, які будуть зібрані в окремому розділі. Відправити такі зможуть лише платні користувачі, а переглянути – всі. Художники Telegram поповнюватимуть ексклюзивну колекцію щомісяця. Унікальні реакції . Обіцяють понад 10 нових емодзі для реакцій на повідомлення.

. Обіцяють понад 10 нових емодзі для реакцій на повідомлення. Більше можливостей для керування чатами. Тепер можна призначити іншу стандартну папку – програма завжди буде відкриватися саме на ній, а не на вкладці "Усі". Також користувачі зможуть у розділі "Конфіденційність" задати спеціальні налаштування для автоматичного переміщення нових чатів до архіву та відключення у них сповіщень.

Тепер можна призначити іншу стандартну папку – програма завжди буде відкриватися саме на ній, а не на вкладці "Усі". Також користувачі зможуть у розділі "Конфіденційність" задати спеціальні налаштування для автоматичного переміщення нових чатів до архіву та відключення у них сповіщень. Активні відеоаватари . Власники Premium зможуть встановити анімовані аватари – наприклад, невеликий відеоролик із собою – і він буде відтворюватись для всіх користувачів у всіх розділах програми, у тому числі в списках чатів та самих чатах.

. Власники Premium зможуть встановити анімовані аватари – наприклад, невеликий відеоролик із собою – і він буде відтворюватись для всіх користувачів у всіх розділах програми, у тому числі в списках чатів та самих чатах. Спеціальний значок підписника. Поряд з ім'ям кожного передплатника у списку чатів, верхній панелі чату та списку учасників групи буде відображатися особливий значок – зірка.

Користувачі з підпискою отримають спеціальну відмітку про це / Кадри з відео Telegram

Нові ексклюзивні іконки програми , які відображатимуться на робочому столі вашого смартфона.

, які відображатимуться на робочому столі вашого смартфона. Вимкнення рекламних оголошень.

Точна дата запуску Telegram Premium для Android, Windows та macOS невідома.

Що стосується ціни, то компанія не оголошувала її в офіційному блозі. Однак в Індії підписка коштує 469 рупій, що становить приблизно 6 доларів. Тим часом в Іспанії просять 5,49 євро (5,77 доларів США). Можна зробити висновок, що вартість становитиме від 5 до 6 доларів – 150-180 гривень.