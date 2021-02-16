Telegram для macOS не видаляв файли, не дивлячись на таймер самознищення: баг уже виправили
У Telegram виправили баг, через який файли, призначені для самознищення, не видалялися з пристроїв під управлінням macOS. Помилку в роботі месенджера виявив спеціаліст з інформаційної безпеки Дхирадж Мішра.
Розробники Telegram вже виправили баг, через який самознищувані аудіо- та відеофайли не видалялися з пристроїв під управлінням macOS.
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У чому полягав баг
Незалежний фахівець Дхирадж Мішра зауважив, що стандартні чати зберігають файли в спеціальній папці. Секретні ж чати працюють за іншим алгоритмом. Проте на macOS отримані медіафайли все одно зберігалися там же, навіть якщо в самому чаті повідомлення вже самознищилися, як і повинні були.
Крім того, Мішра виявив, що Telegram зберігав локальні коди доступу для розблокування програми у форматі звичайного тексту. Вони зберігалися в папці у вигляді файлів JSON.
Обидві проблеми дослідник виявив наприкінці грудня 2020 року, і з релізом Telegram 7.4 їх виправили. За повідомлення про обидві помилки Мішра отримав винагороду в розмірі 3000 доларів.
Нагадаємо, Telegram зайняв третє місце у рейтингу популярності месенджерів в Україні.
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