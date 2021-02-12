У своєму офіційному Telegram-акаунті Павло Дуров, творець месенджера, заявив, що додаток ніколи не буде збирати і використовувати дані користувачів у рекламних цілях. Таку заяву він зробив через те, що натрапив на статтю, яка стверджувала що зростання популярності месенджера призведе до появи таргетованої реклами.

Творець сервісу озвучив кілька тез, покликаних переконати користувачів у тому, що він не збирається вводити таргетовану рекламу.

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Чому реклами не буде

Дуров пообіцяв, що сервіс ніколи не буде показувати рекламні повідомлення в приватних і групових чатах. На платформі реклама може зустрічатися тільки на великих каналах, яких немає в жодному іншому додатку для обміну повідомленнями. Таким чином, користувачі, які перейшли на Telegram з іншого сервісу, не збільшують для себе кількість реклами.

Крім того, Дуров заявив, що сервіс цінує конфіденційність – призначені для користувача дані ніколи не будуть використовуватися для таргетингу. За його словами, такий підхід, яким не гребують WhatsApp і Facebook, є аморальним і демонструє неповагу до користувачів сервісу. Реклама, якщо така з'явиться на великих каналах, буде контекстною, тобто заснованою на темі каналу, а не на будь-яких призначених для користувача даних.

За словами Дурова, Telegram займається проблемами реклами, вже присутньої в деяких каналах месенджера. Великі творці контенту продають рекламні місця на своїх каналах з метою монетизувати їх. Через це користувачі можуть стикатися з небажаними рекламними повідомленнями. Компанія планує виправити цю ситуацію, запропонувавши власникам каналів прийнятну для всіх альтернативу.

Наостанок Дуров додав, що Telegram також працює над альтернативними способами заробітку для авторів контенту, такими як пожертвування і платні підписки. За його словами, кінцевою метою сервісу є створення нового класу авторів, які зможуть вільно вибирати стратегії просування, що працюють саме з їх цільовою аудиторією.

Дуров протиставляє Telegram звичним соціальним мережам, які, на його думку, експлуатують користувачів і творців за допомогою надмірного збору даних і маніпулятивних алгоритмів.